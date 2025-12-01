Direktori Syarikat
Affirm
Affirm Penganalisis Kewangan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Kewangan in United States di Affirm berkisar dari $360K hingga $525K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Affirm. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$414K - $472K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$360K$414K$472K$525K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Affirm in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $525,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Affirm untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $360,450.

Sumber Lain

