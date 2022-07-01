Direktori Syarikat
AEye
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

AEye Gaji

Julat gaji AEye adalah dari $159,120 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Mekanikal di hujung bawah hingga $312,555 untuk Jurutera Perkakasan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AEye. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perkakasan
$313K
Jurutera Mekanikal
$159K
Pengurus Produk
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Jurutera Perisian
$179K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$204K
Pengurus Program Teknikal
$231K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Korkeimmin palkattu rooli AEye:ssa on Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $312,555. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AEye:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $206,508.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk AEye

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain