Aeva
Aeva Gaji

Gaji Aeva berkisar dari $187,018 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $477,375 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Aeva. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

Jurutera Perisian
Median $210K
Jurutera Perkakasan
Median $225K
Jurutera Mekanikal
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pereka Produk
$477K
Pengurus Produk
$187K
Pengurus Program
$427K
Pengurus Projek
$347K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Aeva, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Aeva is Pereka Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $477,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aeva is $225,000.

Sumber Lain