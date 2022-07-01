Direktori Syarikat
Aetion
Aetion Gaji

Julat gaji Aetion adalah dari $57,733 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $108,690 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aetion. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Saintis Data
$94.7K
Pengambilan Pekerja
$57.7K
Jurutera Perisian
$109K

Soalan Lazim

Den høyest betalende rollen rapportert hos Aetion er Jurutera Perisian at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $108,690. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Aetion er $94,689.

