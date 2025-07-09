Direktori Syarikat
Aesop
Aesop Gaji

Julat gaji Aesop adalah dari $117,889 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $175,843 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aesop. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Pengurus Program
$176K
Jurutera Perisian
$118K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$120K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Aesop is Pengurus Program at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,843. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aesop is $120,105.

