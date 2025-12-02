Direktori Syarikat
A+E Networks
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

A+E Networks Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di A+E Networks berjumlah $207K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan A+E Networks. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Pakej Median
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Jumlah setahun
$207K
Tahap
Senior Director
Asas
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di A+E Networks?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di A+E Networks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $307,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di A+E Networks untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $205,200.

