Direktori Syarikat
Advantest
Advantest Gaji

Julat gaji Advantest adalah dari $30,475 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $263,310 untuk Jurutera Elektrik di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Advantest. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $138K

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Perkhidmatan Pelanggan
$38K
Penganalisis Data
$106K

Jurutera Elektrik
$263K
Jurutera Perkakasan
$150K
Pemasaran
$146K
Jurutera Mekanikal
$41.8K
Pereka Produk
$30.5K
Pengurus Program
$254K
Pengurus Projek
$239K
Pengurus Program Teknikal
$249K
Penulis Teknikal
$59.3K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Advantest ialah Jurutera Elektrik at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $263,310. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Advantest ialah $141,863.

