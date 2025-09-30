Direktori Syarikat
Advantech
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Taipei Area di Advantech berjumlah NT$969K seyear.

Pakej Median
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$969K
Tahap
L1
Asas
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Advantech?

NT$5.1M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Advantech in Greater Taipei Area berada pada jumlah pampasan tahunan NT$1,305,768. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Advantech untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Taipei Area ialah NT$1,034,253.

