Advantech
Advantech Gaji

Gaji Advantech berkisar dari $27,866 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $99,500 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Advantech. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $30.4K
Pengurus Produk
Median $85K
Jurutera Perkakasan
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pemasaran
$76.8K
Jurutera Mekanikal
$27.9K
Pereka Produk
$47K
Pengurus Program
$94.5K
Jualan
$30.2K
Penganalisis Keselamatan Siber
$99.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Advantech ialah Penganalisis Keselamatan Siber at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $99,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Advantech ialah $69,650.

