  Gaji
  Penyelidik UX

  Semua Gaji Penyelidik UX

ADP Penyelidik UX Gaji

Pakej pampasan Penyelidik UX median in United States di ADP berjumlah $175K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ADP. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Pakej Median
company icon
ADP
Lead UX Researcher
Alpharetta, GA
Jumlah setahun
$175K
Tahap
Lead Product Designer
Asas
$163K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ADP?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (Infinity% setiap tempoh)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penyelidik UX di ADP in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ADP untuk peranan Penyelidik UX in United States ialah $160,000.

Sumber Lain

