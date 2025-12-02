Direktori Syarikat
Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ADP. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$107K - $124K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$94.3K$107K$124K$137K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (Infinity% setiap tempoh)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di ADP in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $136,850. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ADP untuk peranan Pembangunan Perniagaan in United States ialah $94,300.

