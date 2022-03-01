Direktori Syarikat
Acxiom
Acxiom Gaji

Gaji Acxiom berkisar dari $37,185 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $162,185 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Acxiom. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

Jurutera Perisian
Median $110K

Jurutera Perisian Full-Stack

Arkitek Penyelesaian
Median $100K

Arkitek Data

Saintis Data
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Penganalisis Kewangan
$144K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$37.2K
Pengurus Projek
$83.6K
Jualan
$80.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$162K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Acxiom ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $162,185. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Acxiom ialah $105,000.

