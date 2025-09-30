Direktori Syarikat
ACV Auctions Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Buffalo Area

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Buffalo Area di ACV Auctions berjumlah $200K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ACV Auctions. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Jumlah setahun
$200K
Tahap
hidden
Asas
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ACV Auctions?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport Data

Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di ACV Auctions in Buffalo Area berada pada jumlah pampasan tahunan $295,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ACV Auctions untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Buffalo Area ialah $200,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ACV Auctions

