ACV Auctions Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di ACV Auctions berjumlah CA$135K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ACV Auctions. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$135K
Tahap
L4
Asas
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ACV Auctions?

CA$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ACV Auctions in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$176,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ACV Auctions untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$125,486.

