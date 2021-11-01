Direktori Syarikat
ACV Auctions
ACV Auctions Gaji

Gaji ACV Auctions berkisar dari $85,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $200,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ACV Auctions. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $150K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $200K
Saintis Data
Median $110K

Pereka Produk
$87.6K
Pengurus Produk
$85.4K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at ACV Auctions is Pengurus Kejuruteraan Perisian with a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions is $110,000.

