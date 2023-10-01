ACTUM Digital Gaji

Julat gaji ACTUM Digital adalah dari $22,648 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $65,010 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ACTUM Digital . Terakhir dikemas kini: 8/12/2025