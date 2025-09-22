Direktori Syarikat
Activision Blizzard Penganalisis Keselamatan Siber Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Keselamatan Siber di Activision Blizzard berkisar dari $64.4K hingga $93.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Activision Blizzard. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$73.1K - $84.9K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Activision BlizzardPenganalisis Keselamatan Siber最高薪酬方案，年度總薪酬為$93,492。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Activision BlizzardPenganalisis Keselamatan Siber職位年度總薪酬中位數為$64,423。

