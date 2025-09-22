Direktori Syarikat
Activision Blizzard
Activision Blizzard Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in United States di Activision Blizzard berjumlah $119K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Activision Blizzard. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Jumlah setahun
$119K
Tahap
Asas
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Activision Blizzard?

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Perekrut ve společnosti Activision Blizzard in United States představuje roční celkovou odměnu $165,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Activision Blizzard pro pozici Perekrut in United States je $124,300.

