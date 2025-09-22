Direktori Syarikat
Activision Blizzard Pengurus Program Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program in United States di Activision Blizzard berkisar dari $84K hingga $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Activision Blizzard. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$91K - $108K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$84K$91K$108K$115K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Kõrgeima palgaga Pengurus Program ametikoha palgapakett ettevõttes Activision Blizzard in United States on aastase kogutasuga $115,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Activision Blizzard Pengurus Program ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $84,000.

