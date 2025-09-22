Direktori Syarikat
Activision Blizzard
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

Activision Blizzard Pereka Produk Gaji

Pakej pampasan Pereka Produk median in United States di Activision Blizzard berjumlah $94K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Activision Blizzard. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Jumlah setahun
$94K
Tahap
L1
Asas
$79K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Activision Blizzard?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pereka Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Activision Blizzard in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $169,025. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Activision Blizzard untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $99,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Activision Blizzard

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain