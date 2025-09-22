Direktori Syarikat
Activision Blizzard
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Reka Bentuk Produk

  • Semua Gaji Pengurus Reka Bentuk Produk

Activision Blizzard Pengurus Reka Bentuk Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States di Activision Blizzard berkisar dari $148K hingga $206K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Activision Blizzard. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$160K - $194K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$148K$160K$194K$206K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pengurus Reka Bentuk Produk penyerahans di Activision Blizzard untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Activision Blizzard, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Reka Bentuk Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di Activision Blizzard in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $206,480. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Activision Blizzard untuk peranan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States ialah $147,740.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Activision Blizzard

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain