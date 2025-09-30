Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di ActiveCampaign berkisar dari $176K seyear untuk Senior Software Engineer hingga $180K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ActiveCampaign. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ActiveCampaign, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
