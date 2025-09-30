Direktori Syarikat
Acronis
Acronis Jurutera Perisian Gaji di Bulgaria

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Bulgaria di Acronis berjumlah BGN 92.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Acronis. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Jumlah setahun
BGN 92.6K
Tahap
Senior
Asas
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Acronis?

BGN 277K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan BGN 52K+ (kadang kala BGN 520K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Acronis in Bulgaria berada pada jumlah pampasan tahunan BGN 141,624. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Acronis untuk peranan Jurutera Perisian in Bulgaria ialah BGN 86,600.

