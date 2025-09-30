Direktori Syarikat
Acronis
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

  • Sofia City Province

Acronis Pengurus Produk Gaji di Sofia City Province

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Sofia City Province di Acronis berjumlah BGN 131K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Acronis. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Jumlah setahun
BGN 131K
Tahap
L3
Asas
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
20 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Acronis?

BGN 277K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan BGN 52K+ (kadang kala BGN 520K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Acronis in Sofia City Province berada pada jumlah pampasan tahunan BGN 176,780. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Acronis untuk peranan Pengurus Produk in Sofia City Province ialah BGN 136,222.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Acronis

Syarikat Berkaitan

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain