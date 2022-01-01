Direktori Syarikat
Acronis
Acronis Gaji

Gaji Acronis berkisar dari $51,449 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $132,197 untuk Jualan di peringkat tinggi. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $75.4K
Jurutera Perisian
Median $90.8K
Saintis Data
$51.4K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$100K
Pengurus Projek
$79.2K
Jualan
$132K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Acronis ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $132,197. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Acronis ialah $84,998.

