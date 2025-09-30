Direktori Syarikat
Acquia Jurutera Perisian Gaji di Pune Metropolitan Region

Pampasan Jurutera Perisian in Pune Metropolitan Region di Acquia berjumlah ₹2.17M seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Pune Metropolitan Region berjumlah ₹2.81M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Acquia. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Acquia?

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Acquia in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹5,432,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Jurutera Perisian role in Pune Metropolitan Region is ₹2,806,207.

Sumber Lain