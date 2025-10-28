Direktori Syarikat
Accton Technology
  Gaji
  Jurutera Perkakasan

  Semua Gaji Jurutera Perkakasan

Accton Technology Jurutera Perkakasan Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in Taiwan di Accton Technology berjumlah NT$1.64M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Accton Technology. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Pakej Median
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$1.64M
Tahap
Advance Engineer
Asas
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Accton Technology?
Penyerahan Gaji Terkini
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Accton Technology in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$2,162,251. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Accton Technology untuk peranan Jurutera Perkakasan in Taiwan ialah NT$1,181,817.

Sumber Lain