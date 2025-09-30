Direktori Syarikat
Accruent
Accruent Jurutera Perisian Gaji di Greater Austin Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Austin Area di Accruent berjumlah $127K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Accruent. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Accruent
Software Engineer In Test
Austin, TX
Jumlah setahun
$127K
Tahap
-
Asas
$116K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11.6K
Tahun di syarikat
9 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Accruent?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Accruent in Greater Austin Area berada pada jumlah pampasan tahunan $162,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Accruent untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Austin Area ialah $127,050.

Sumber Lain