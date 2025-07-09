Direktori Syarikat
Accor
Accor Gaji

Julat gaji Accor adalah dari $29,383 dalam pampasan total tahunan untuk Penulis Iklan di hujung bawah hingga $72,648 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Accor. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Pembantu Pentadbiran
$29.8K
Penulis Iklan
$29.4K
Pengurus Projek
$69K

Penganalisis Keselamatan Siber
$72.6K
Jurutera Perisian
$69.6K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

