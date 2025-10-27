Direktori Syarikat
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Jurutera Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in United Arab Emirates di Abu Dhabi Investment Authority berkisar dari AED 522K hingga AED 744K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Abu Dhabi Investment Authority. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Abu Dhabi Investment Authority?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates berada pada jumlah pampasan tahunan AED 744,140. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Abu Dhabi Investment Authority untuk peranan Jurutera Perisian in United Arab Emirates ialah AED 521,534.

Sumber Lain