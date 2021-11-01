Direktori Syarikat
Abnormal AI
Abnormal AI Gaji

Gaji Abnormal AI berkisar dari $67,409 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $623,603 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Abnormal AI. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $200K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $181K

Sumber Manusia
$624K
Pemasaran
$208K
Operasi Pemasaran
$214K
Perekrut
$199K
Jualan
$236K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$585K
Pengurus Program Teknikal
$67.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Abnormal AI, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Abnormal AI ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $623,603. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Abnormal AI ialah $210,816.

