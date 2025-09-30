Direktori Syarikat
ABBYY
ABBYY Jurutera Perisian Gaji di Hungary

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Hungary di ABBYY berjumlah HUF 28.19M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ABBYY. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Jumlah setahun
HUF 28.19M
Tahap
L3
Asas
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ABBYY?

HUF 56.4M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ABBYY in Hungary berada pada jumlah pampasan tahunan HUF 34,507,330. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ABBYY untuk peranan Jurutera Perisian in Hungary ialah HUF 22,317,081.

