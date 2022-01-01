Direktori Syarikat
ABBYY
ABBYY Gaji

Gaji ABBYY berkisar dari $36,116 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $111,543 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ABBYY. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $80K
Penganalisis Perniagaan
$93.6K
Pembangunan Korporat
$39.2K

Khidmat Pelanggan
$36.4K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$36.1K
Pemasaran
$46.6K
Pengurus Produk
$78.2K
Pengurus Projek
$72.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$112K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at ABBYY is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

