Direktori Syarikat
ABB
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Italy

ABB Jurutera Perisian Gaji di Italy

Pampasan Jurutera Perisian in Italy di ABB berkisar dari €43.4K seyear untuk Associate Software Engineer hingga €50.2K seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Italy berjumlah €43.4K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ABB. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

€160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan €30K+ (kadang kala €300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di ABB?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Rangkaian

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ABB in Italy berada pada jumlah pampasan tahunan €60,986. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ABB untuk peranan Jurutera Perisian in Italy ialah €43,426.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ABB

Syarikat Berkaitan

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain