Pampasan Jurutera Perisian in Italy di ABB berkisar dari €43.4K seyear untuk Associate Software Engineer hingga €50.2K seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Italy berjumlah €43.4K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ABB. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu