ABB Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di ABB berjumlah ₹1.74M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ABB. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.74M
Tahap
L1
Asas
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹298K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ABB?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at ABB in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,095,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Jurutera Perisian role in Greater Bengaluru is ₹1,655,470.

