ABB Penganalisis Kewangan Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in Greater Bengaluru di ABB berjumlah ₹807K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ABB. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹807K
Tahap
hidden
Asas
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
0-1 Tahun
The highest paying salary package reported for a Penganalisis Kewangan at ABB in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,288,873. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Penganalisis Kewangan role in Greater Bengaluru is ₹750,653.

