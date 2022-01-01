Direktori Syarikat
ABB
ABB Gaji

Gaji ABB berkisar dari $6,349 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $191,040 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ABB. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $82.9K
Jurutera Perkakasan
Median $120K
Pereka Produk
Median $98K

Saintis Data
Median $39.4K
Penganalisis Kewangan
Median $9.3K
Akauntan
$53.2K
Penganalisis Perniagaan
$114K
Jurutera Kawalan
$28.6K
Penulis Salinan
$45.2K
Khidmat Pelanggan
$6.3K
Pemasaran
$17.9K
Jurutera Mekanikal
$63.5K
Pengurus Produk
$151K
Pengurus Projek
$154K
Jualan
$86.8K
Jurutera Jualan
$50.6K
Penganalisis Keselamatan Siber
$32.5K
Arkitek Penyelesaian
$191K
Pengurus Program Teknikal
$76.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ABB ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $191,040. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ABB ialah $63,528.

