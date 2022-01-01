ABB Gaji

Gaji ABB berkisar dari $6,349 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $191,040 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ABB . Dikemas kini terakhir: 9/8/2025