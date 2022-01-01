Direktori Syarikat
Gaji AARP berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AARP. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $155K
Penganalisis Perniagaan
Median $118K
Pemasaran
Median $123K

Penganalisis Data
$99K
Saintis Data
$131K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$52.3K
Pereka Produk
$201K
Pengurus Projek
$121K
Arkitek Penyelesaian
$72.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AARP ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AARP ialah $120,600.

