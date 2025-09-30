Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di 84.51˚ berjumlah $133K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $125K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 84.51˚. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
