84.51˚ Saintis Data Gaji di Greater Chicago Area

Pakej pampasan Saintis Data median in Greater Chicago Area di 84.51˚ berjumlah $138K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 84.51˚. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Jumlah setahun
$138K
Tahap
G2
Asas
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12.5K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di 84.51˚?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di 84.51˚ in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $179,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 84.51˚ untuk peranan Saintis Data in Greater Chicago Area ialah $136,700.

Sumber Lain