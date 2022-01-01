Direktori Syarikat
84.51˚ Gaji

Gaji 84.51˚ berkisar dari $80,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $252,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 84.51˚. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Saintis Data
Median $123K
Jurutera Perisian
Median $140K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Saintis Penyelidikan

Jualan
Median $105K

Pengurus Produk
Median $252K
Operasi Pemasaran
$80.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$241K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at 84.51˚ is Pengurus Produk with a yearly total compensation of $252,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ is $131,600.

