Pampasan Jurutera Perisian in Greater Dallas Area di 7-Eleven berkisar dari $136K seyear untuk Software Engineer II hingga $171K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Dallas Area berjumlah $156K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 7-Eleven. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
