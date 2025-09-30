Direktori Syarikat
7-Eleven
  Gaji
  Jurutera Perisian

  Semua Gaji Jurutera Perisian

  Greater Dallas Area

7-Eleven Jurutera Perisian Gaji di Greater Dallas Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Dallas Area di 7-Eleven berkisar dari $136K seyear untuk Software Engineer II hingga $171K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Dallas Area berjumlah $156K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 7-Eleven. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di 7-Eleven?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di 7-Eleven in Greater Dallas Area berada pada jumlah pampasan tahunan $173,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 7-Eleven untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Dallas Area ialah $157,000.

