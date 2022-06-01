Direktori Syarikat
66degrees
66degrees Gaji

Gaji 66degrees berkisar dari $131,340 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $250,848 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 66degrees. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $138K
Saintis Data
$181K
Pereka Produk
$131K

Pengurus Projek
$181K
Jualan
$229K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$219K
Arkitek Penyelesaian
$251K
Pengurus Program Teknikal
$179K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 66degrees ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $250,848. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 66degrees ialah $180,746.

Sumber Lain