  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Romania

3Pillar Global Jurutera Perisian Gaji di Romania

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Romania di 3Pillar Global berjumlah RON 173K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3Pillar Global. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Jumlah setahun
RON 173K
Tahap
Medior QA
Asas
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di 3Pillar Global?

RON 714K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at 3Pillar Global in Romania sits at a yearly total compensation of RON 308,051. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global for the Jurutera Perisian role in Romania is RON 172,578.

Sumber Lain