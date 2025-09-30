Direktori Syarikat
3Pillar Global
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Guadalajara Metropolitan Area

3Pillar Global Jurutera Perisian Gaji di Guadalajara Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Guadalajara Metropolitan Area di 3Pillar Global berjumlah MX$929K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3Pillar Global. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Jumlah setahun
MX$929K
Tahap
Senior
Asas
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di 3Pillar Global?

MX$3.1M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di 3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan MXMX$21,349,803. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global untuk peranan Jurutera Perisian in Guadalajara Metropolitan Area ialah MXMX$16,659,319.

Sumber Lain