Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Mexico di 3Pillar Global berjumlah MX$904K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3Pillar Global. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Pakej Median
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Jumlah setahun
$47.9K
Tahap
Senior
Asas
$47.9K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di 3Pillar Global?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di 3Pillar Global in Mexico berada pada jumlah pampasan tahunan MX$1,301,692. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global untuk peranan Jurutera Perisian in Mexico ialah MX$904,472.

Sumber Lain

