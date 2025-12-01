Direktori Syarikat
3Pillar Global
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Projek

  • Semua Gaji Pengurus Projek

3Pillar Global Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in Romania di 3Pillar Global berkisar dari RON 188K hingga RON 263K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3Pillar Global. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$46.2K - $55.9K
Romania
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pengurus Projek penyerahans di 3Pillar Global untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di 3Pillar Global?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Projek tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di 3Pillar Global in Romania berada pada jumlah pampasan tahunan RON 263,232. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global untuk peranan Pengurus Projek in Romania ialah RON 188,347.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk 3Pillar Global

Syarikat Berkaitan

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.