3Pillar Global Gaji

Gaji 3Pillar Global berkisar dari $46,892 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $217,905 untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 3Pillar Global. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $47.9K

Jurutera Perisian Full-Stack

Kejayaan Pelanggan
$218K
Pereka Produk
$164K

Pengurus Produk
$46.9K
Pengurus Projek
$51.1K
Jualan
$80.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$60.4K
Pengurus Program Teknikal
$107K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 3Pillar Global ialah Kejayaan Pelanggan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $217,905. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3Pillar Global ialah $70,384.

