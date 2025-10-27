Direktori Syarikat
3M
3M Pengurus Program Teknikal Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3M. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di 3M in Costa Rica berada pada jumlah pampasan tahunan CRC 40,031,074. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3M untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Costa Rica ialah CRC 28,642,924.

