Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3M. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$149K - CA$175K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$130KCA$149KCA$175KCA$186K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% diperoleh dalam 3rd-THN (100.00% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di 3M in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$185,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3M untuk peranan Jualan in Canada ialah CA$130,324.

